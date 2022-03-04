Воронеж, , 16:24 — REGNUM Руководители ведомств исполнительной власти Воронежской области перечислят месячный оклад в пользу эвакуированных из Донбасса. Об этом в телеграм-канале написал 4 марта губернатор Александр Гусев.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев Марина Каширская © ИА REGNUM

«По моей инициативе все руководители ведомств исполнительной власти Воронежской области перечислят в поддержку эвакуированных из Донбасса свой оклад месячного денежного содержания. Деньги пойдут в региональный фонд соцподдержки, а оттуда — на разрешение конкретных жизненных ситуаций наших соседей из ЛНР и ДНР», — написал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что решение абсолютно добровольное.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 февраля Воронежская область принимает вынужденно покинувших свои дома жителей Донецкой и Луганской Народных республик. Изначально в регионе прибыли 3,3 тысячи человек, в общей сложности в регионе готовы принять около семи тысяч человек.