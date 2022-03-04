Ростов-на-Дону, 4 марта, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмены Луганской и Донецкой народных республик Виктория Сердюкова и Дарья Морозова подписали соглашения о взаимопонимании. Документ подписан сегодня, 4 марта, в Ростове-на-Дону.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Наша синергия, наше взаимодействие сможет повысить гарантии соблюдения прав человека. У нас открываются новые возможности для помощи людям. Очень важно объединить усилия для того, чтобы разрешить проблемы и тех людей, которые находятся на территории Российской Федерации, и тех, кто сейчас в ДНР и ЛНР», — сказала Татьяна Москалькова.

Омбудсмены России, ДНР и ЛНР наметили план действий на будущее. Впереди предстоит большая работа, связанная с оформлением документов, получением правового статуса, выплатой пенсий, медицинским обеспечением, зачислением в школу и поступлением в вузы.

Важный вопрос — оформление документов и получение правового статуса. В Ростовской области этот процесс максимально налажен.