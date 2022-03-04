Москва, 4 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах 4 марта задержали и отменили 156 авиарейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Publicdomainpictures.net В аэропорту

По данным на 16:10, во «Внуково» задержан 21 авиарейс, отменён 41 рейс, в «Домодедово» задержано 12 рейсов, отменено 18 рейсов, в «Шереметьево» задержано 16 рейсов, отменено 48 рейсов.

Об изменениях в расписании полётов в «Жуковском» не сообщается. Уточняется, что данные для онлайн-табло предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за введённых санкций отсутствует авиасообщение со странами Евросоюза, Северной Америки и рядом других государств, из-за логистических проблем затруднено сообщение с государствами Латинской Америки. Кроме того, ряд аэропортов юга России временно приостановили работу.