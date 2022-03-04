Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поставил задачу обеспечить стабильность экономической и социальной ситуации в городе в условиях введения против России беспрецедентных западных санкций.

Szfo.gov.ru Александр Беглов

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Об этом глава региона заявил на первом заседании Оперативного штаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности в Санкт-Петербурге.

«Наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Основной удар направлен на финансовый сектор, внешнеторговые операции, высокотехнологичные производства, сферу информационных технологий и транспорт. Необходимо в режиме реального времени мониторить ситуацию по всем ключевым направлениям», — сказал губернатор.

Среди задач штаба — оперативный мониторинг всех отраслей экономики, в том числе малых и средних предприятий, контроль уровня запасов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, лекарств, динамики цен на социально-значимые группы товаров, мониторинг системообразующих предприятий и организаций, а также предприятий, попавших под санкции.

«Мы возвращаем в повестку усиленный контроль за рынком труда, сохранением рабочих мест и доходов горожан. Будем всегда «на прямой связи» с населением и бизнес-сообществом», — пообещал Беглов.

В рамках штаба создана рабочая группа, которую возглавил вице-губернатор по финансам Алексей Корабельников.

Добавим, что координирует работу оперштабов Северо-Западного федерального округа вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.