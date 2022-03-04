Екатеринбург, , 16:22 — REGNUM В России нужно разблокировать торрент-трекер RuTracker. Об этом в своём телеграм-канале написал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

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Sergeev.ws

«В связи с действиями крупнейших голливудских киностудий, не пора ли рассмотреть вопрос о разблокировке RuTracker?», — цитирует его Накануне.Ru.

Отметим, этот ресурс был заблокирован в 2015 году. Поводом для этого послужила жалоба одного из издательств. Однако после начала Россией спецолперации по защите Донбасса ряд американских компаний приостановил поставку фильмов в Россию.

Ионин ранее был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия». В своё время он боролся за разблокировку Telegram.