Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM В детском саду в Московском районе Петербурга тушили пожар. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Огонь WorldEnglish

ЧП произошло в детском саду №22 на проспекте Космонавтов, 78, в 15:31 мск. В кабинете площадью 10 кв. метров обгорела обстановка на площади 1 кв. метр.

«В 15:55 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.