Шарья, Костромская область, , 16:30 — REGNUM Прокуратура Костромской области выдала предписание главе Шарьинского района Николаю Глушакову, обязав его убрать бездомных собак от местных школ. Об этом сообщает «Народный фронт».

Стая бездомных собак в Шарье Общероссийский Народный Фронт

Ранее на животных, угрожающих безопасности детей и взрослых, в социальных сетях пожаловались местные жители. По их словам, агрессивные собаки перемещаются по пути следования ребят в гимназию No3 и школу No7, сидят у входов образовательных учреждений и предпринимают попытки нападения на детей.

Граждане и ОНФ просили городских властей разобраться с проблемой, однако фактического результата это не принесло. Чиновники ответили, что отправляют заявки на отлов собак, а также просят горожан не отпускать питомцев на самовыгул через СМИ.

Проверка прокуратуры показала, что чиновники не заключили договоров на отлов собак. Устранить нарушения согласно предписанию администрация должна в течение месяца. В случае, если этого не произойдёт, представители надзорного органа обратятся в суд.

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