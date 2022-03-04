Минск, , 16:20 — REGNUM Национальный статистический комитет Белоруссии опубликовал «Топ 5 «женских» сфер деятельности» по данным выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения. Публикация приурочена к отмечаемому 8 марта в Белоруссии «Дню женщин».

Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Согласно данным официальной статистики, на начало 2021 года в Белоруссии проживали 5 028 523 женщины (53,8% от общей численности населения). Каждая пятая из них проживала в сельской местности.

На тысячу мужчин в Белоруссии приходится 1164 женщины со средним возрастом 43,3 года. уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составил 84,5%, а средний возраст занятых женщин — 41,5 года.

По итогам обследования домохозяйств Белстат выяснил, что в общей численности занятых женщины доминируют в таких видах экономической деятельности, как здравоохранение и социальные услуги — 83,3%, образование — 83,3%, финансовая и страховая деятельность — 77,6%, услуги по временному проживанию и питанию — 69,4%. Женщины также доминируют в торговле.

Среди белорусских госслужащих в 2021 году 70,1% составляли женщины. Из них на должностях руководителей организаций и их заместителей находились 59,6%. В органах судебной власти женщины представлены 70,6%.