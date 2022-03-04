Москва, , 17:26 — REGNUM В преддверие Дня создания отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), который отмечается в России 6 марта с 1973 года, Минпросвет обнародовал впечатляющие факты: в настоящее время насчитывается 35 тыс. отрядов ЮИД, в которых состоят почти 498 тысяч детей. За 2021 год их количество выросло на 11% по сравнению с 2020 годом (в 2020 году было 443 тысячи), и это движение развивается и растет.

В России насчитывается 35 тыс. отрядов ЮИД, в которых состоят почти 498 тысяч детей АНО «Национальные приоритеты»

В современном мире особенно актуальной становится задача воспитания наших детей как граждан, умеющих заботиться о безопасности окружающего мира, в том числе и в дорожно-транспортной среде. Не менее важны средства коммуникации, которыми пользуются юные инспекторы движения, тем самым совершенствуя свои навыки и умения. Общение в отрядах ЮИД дает возможность для профессиональной ориентации в будущем по таким направлениям, как медицина, дорожное строительство, транспортные системы, журналистика и многое другое.

Один из юных инспекторов движения АНО «Национальные приоритеты»

Она также отметила, что юные инспекторы движения не только сами изучают правила безопасного поведения на дорогах, но и ведут просветительскую работу среди сверстников и взрослых: пешеходы, пассажиры, водители, велосипедисты, пользователи средств индивидуальной мобильности — ни одну из этих категорией ЮИДовцы не оставляют без внимания, тем самым постоянно напоминая о необходимости соблюдения правил дорожного движения, что в том числе способствует эффективной реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», поскольку одной из его целей является снижение аварийности на дорогах России, сохранение человеческих жизней.

ЮИД. Соревнования с пользой для дорожного движения АНО «Национальные приоритеты»

«Движение ЮИД на сегодняшний момент является одним из самых массовых детских общественных движений в Российской Федерации. Для его развития, становления в новом статусе в стране делается очень многое, и то, что количество ЮИД с каждым годом растет — говорит об очень многом.

Все эти годы отряды ЮИД являются одним из главных инструментов пропаганды безопасного поведения детей на дорогах — как по эффективности, так и по масштабам охвата. И самое, наверное, главное — это то, что юные инспекторы движения, воспитанные в культуре безопасного поведения на дорогах с самого юного возраста, вырастают правоосознанными гражданами нашей страны, сохраняющими традиции защиты детства» — сообщила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

ЮИД. Обучение школьников АНО «Национальные приоритеты»

Она также отметила, что Минпросвещения России совместно с МВД России уделяет значительное внимание развитию этого движения и вовлечению детей в отряды ЮИД: проводятся различные Всероссийские конкурсы как для детей, так и для взрослых — педагогических работников, родителей.

Пользуются большой популярностью профильные смены ЮИД во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан» и «Смена», проводятся масштабные информационно — пропагандистские мероприятия, такие, как «Лидер ЮИД», «Наставник ЮИД», «Волонтер ЮИД».

В конце 2021 года одним из самых заметных событий для юных инспекторов стало во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо — 2021». Особый акцент был сделан на значимости деятельности отрядов ЮИД в вопросах пропаганды безопасного участия в дорожном движении среди сверстников и ровесников.

«Конкурс является одним из главных событий в жизни ЮИД, ребята его любят, ждут каждый год, готовятся и с удовольствием соревнуются, демонстрируя свои знания, умения и навыки. В настоящее время усилия Госавтоинспекции и Минпросвещения России направлены на создание Общероссийского общественного движения ЮИД. В субъектах Российской Федерации создаются первичные организации, чтобы затем влиться во всероссийское движение», — отмечает на сайте МВД РФ заместитель начальника управления — начальник отдела пропаганды БДД и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Алексей Кисляков.

ЮИД. Чествование юных инспекторов движения АНО «Национальные приоритеты»

Создание детской общественно-государственной организации «Юные инспекторы движения», которое планируется в текущем, 2022 году, и приобретение официального статуса станет драйвером развития этого направления и эффективным инструментом повышения безопасности дорожного движения всей России.

Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из 14, реализуемых в России. Одна из целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — повышение безопасности на дорогах (сокращение смертности в 3,5 раза к 2030 году).