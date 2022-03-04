Москва, 4 марта 2022, 17:26 — REGNUM В преддверие Дня создания отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), который отмечается в России 6 марта с 1973 года, Минпросвет обнародовал впечатляющие факты: в настоящее время насчитывается 35 тыс. отрядов ЮИД, в которых состоят почти 498 тысяч детей. За 2021 год их количество выросло на 11% по сравнению с 2020 годом (в 2020 году было 443 тысячи), и это движение развивается и растет.
В современном мире особенно актуальной становится задача воспитания наших детей как граждан, умеющих заботиться о безопасности окружающего мира, в том числе и в дорожно-транспортной среде. Не менее важны средства коммуникации, которыми пользуются юные инспекторы движения, тем самым совершенствуя свои навыки и умения. Общение в отрядах ЮИД дает возможность для профессиональной ориентации в будущем по таким направлениям, как медицина, дорожное строительство, транспортные системы, журналистика и многое другое.
Она также отметила, что юные инспекторы движения не только сами изучают правила безопасного поведения на дорогах, но и ведут просветительскую работу среди сверстников и взрослых: пешеходы, пассажиры, водители, велосипедисты, пользователи средств индивидуальной мобильности — ни одну из этих категорией ЮИДовцы не оставляют без внимания, тем самым постоянно напоминая о необходимости соблюдения правил дорожного движения, что в том числе способствует эффективной реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», поскольку одной из его целей является снижение аварийности на дорогах России, сохранение человеческих жизней.
«Движение ЮИД на сегодняшний момент является одним из самых массовых детских общественных движений в Российской Федерации. Для его развития, становления в новом статусе в стране делается очень многое, и то, что количество ЮИД с каждым годом растет — говорит об очень многом.
Все эти годы отряды ЮИД являются одним из главных инструментов пропаганды безопасного поведения детей на дорогах — как по эффективности, так и по масштабам охвата. И самое, наверное, главное — это то, что юные инспекторы движения, воспитанные в культуре безопасного поведения на дорогах с самого юного возраста, вырастают правоосознанными гражданами нашей страны, сохраняющими традиции защиты детства» — сообщила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.
Она также отметила, что Минпросвещения России совместно с МВД России уделяет значительное внимание развитию этого движения и вовлечению детей в отряды ЮИД: проводятся различные Всероссийские конкурсы как для детей, так и для взрослых — педагогических работников, родителей.
Пользуются большой популярностью профильные смены ЮИД во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан» и «Смена», проводятся масштабные информационно — пропагандистские мероприятия, такие, как «Лидер ЮИД», «Наставник ЮИД», «Волонтер ЮИД».
В конце 2021 года одним из самых заметных событий для юных инспекторов стало во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо — 2021». Особый акцент был сделан на значимости деятельности отрядов ЮИД в вопросах пропаганды безопасного участия в дорожном движении среди сверстников и ровесников.
«Конкурс является одним из главных событий в жизни ЮИД, ребята его любят, ждут каждый год, готовятся и с удовольствием соревнуются, демонстрируя свои знания, умения и навыки. В настоящее время усилия Госавтоинспекции и Минпросвещения России направлены на создание Общероссийского общественного движения ЮИД. В субъектах Российской Федерации создаются первичные организации, чтобы затем влиться во всероссийское движение», — отмечает на сайте МВД РФ заместитель начальника управления — начальник отдела пропаганды БДД и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Алексей Кисляков.
Создание детской общественно-государственной организации «Юные инспекторы движения», которое планируется в текущем, 2022 году, и приобретение официального статуса станет драйвером развития этого направления и эффективным инструментом повышения безопасности дорожного движения всей России.
Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из 14, реализуемых в России. Одна из целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — повышение безопасности на дорогах (сокращение смертности в 3,5 раза к 2030 году).