Баку, 4 марта, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 5 марта посетит с рабочим визитом Баку. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министерство иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

По данным внешнеполитического ведомства, Чавушоглу примет его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов. Они проведут встречу в закрытом режиме, после чего оба министра проведут совместную пресс-конференцию.

Сообщается, что темой встречи будет обмен мнениями по Нагорному Карабаху. Также планируется обсудить другие региональные и международные вопросы.

Стоит отметить, в феврале Азербайджан и Турция ратифицировали «Шушинскую декларацию». В документе говорится, что стороны обязуются оказывать военную поддержку друг другу при угрозе территориальной целостности или независимости одной из стран.