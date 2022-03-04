Тюмень, 4 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров более 3220 ковидных пациентов, 146 госпитализировано с COVID-19. Об этом 4 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на 4 марта коронавирус выявили у 1494 тюменцев. Это на 109 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 марта коронавирус выявили у 170 179 человек, выздоровели 126 167 пациентов, скончались 3959 (на 11 человек больше, чем днём ранее).