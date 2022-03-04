Вашингтон, 4 марта, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Менеджеры высшего звена Twitch покидают стриминговый сервис из-за разногласий внутри компании. Об этом 4 марта пишет Bloomberg, ссылаясь на бывших и нынешних работников сервиса.

Gage Skidmore Twitch

По словам сотрудников, руководство Twitch в последние годы сосредоточилось на поиске новых способов заработка на своих стримерах, а не на том, чтобы слушать и понимать их. Как отмечает бывший руководитель отдела развития авторов Маркус Грэм, сервис пошёл по «пути Кремниевой долины», набирая сотрудников из Facebook и Twitter. При этом новые работники плохо разбираются в играх и стримах — они «не желают узнавать, что это за сообщество и почему оно особенное».

За 2021 год компанию покинули более 300 сотрудников. В 2022 году — 60 человек, в том числе топовые менеджеры.

ИА REGNUM напоминает, что Twitch — крупнейший сервис для проведения онлайн-трансляций. На данный момент у платформы насчитывается 8,5 млн стримеров — ежемесячно площадка привлекает порядка 140 млн пользователей.