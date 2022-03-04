Анкара, 4 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Почти 80% населения Турции считают, что их государство должно сохранять нейтралитет в российско-украинском кризисе. Таковы результаты опроса, проведённого компанией Aksoy.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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По мнению 78,2% респондентов, Турция должна сохранять нейтралитет. 2,4% заявили, что Турция должна встать на сторону России, а 19,4% заявили, что Анкара должна придерживаться позиции НАТО.

Сильное беспокойство по поводу проводимой Россией операции на Украине высказали 75,2% опрошенных, при этом 9,5% заявили, что они не обеспокоены происходящим.

На вопрос о том, как военные действия повлияют на Турцию, 63,1% опрошенных ответили «отрицательно/очень отрицательно», 23,2% считают, что ситуация никак не повлияет на страну, и 13,6% уверены, что эффект будет «положительным/очень положительным».

Доля тех, кто считает, что военные действия положительно повлияет на Турцию, выше среди избирателей правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и союзной ей Партии националистического движения (ПНД). Тем не менее, более половины избирателей обеих партий заявили, что на Турцию это повлияет негативно или очень негативно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооружённые силы России проводят военную спецоперацию по денацификации Украины и защите народа Донбасса.