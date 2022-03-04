Красногорск, , 16:13 — REGNUM На территории Подмосковья в пунктах временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР пройдут ярмарки вакансий. Об этом 4 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Рынок труда Permkrai.ru

Покинувшим территорию Донбасса гражданам расскажут о подмосковном рынке труда, необходимых документах для трудоустройства, ознакомят с актуальными вакансиями, а также с графиком и условиями работы, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. По её словам, задача региона — не только обеспечить комфортные условия для проживания, но и помочь с поиском работы тем, кто этого хочет.

«В эти дни на базе лагерей, где сейчас проживают беженцы, будут находиться представители разных компаний. Всем им требуются кадры, среди востребованных профессий: швеи, администраторы, няни и воспитатели, сварщики, строители и мастера отделочных работ, контролеры на техническое производство и другие. В нашем регионе много возможностей для трудоустройства, уверена, ярмарка поможет всем желающим найти работу по душе», — сказала Каклюгина.

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