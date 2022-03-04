Тбилиси, 4 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» не исключили, что ежегодный доклад президента Грузии Саломе Зурабишвили в парламенте, назначенный на 5 марта, может быть отменён. Об этом заявила журналистам депутат от партии «Лело» Анна Нацвлишвили.

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«Этот парламент не является собственностью «Грузинской мечты» или их задним двором, чтобы они сами решали, кто и когда должен прийти», — сказала Нацвлишвили.

Она обвинила «Мечту» в «блокировании» трибуны для президента, которая должна вернуться в Тбилиси после рабочей поездки в Европу. Нацвлишвили отметила, что Зурабишвили может сообщить о «важных посылах», которые получила от европейских политиков.

Раннее «Грузинская мечта» мечта сорвала объявленное президентом внеочередное заседание парламента. Спикер парламента Шалва Папуашвили даже запер на ключ дверь зала заседаний в тот день.

Стоит отметить, что между правительством Грузии и Зурабишвили началось противостояние по вопросу о присоединении к антироссийским санкциям. В правительстве отказываются это делать, так как это нанесёт вред грузинской экономики. Президент настаивает на том, что нужно таким образом поддержать киевский режим.