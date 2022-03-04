Москва, 4 марта, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Западные страны — члены Арктического совета решили приостановить свою деятельность в организации из-за ситуации на Украине. Москва считает это решение политизированным, говорится в опубликованном 4 марта заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Mid.ru Мария Захарова

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Отметив, что 3 марта Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция заявили об отказе направлять своих представителей на официальные мероприятия Арктического совета и о временной приостановке своего участия в деятельности рабочих органов этой организации, Захарова заявила следующее.

Москва считает такое решение политизированным, явно нерациональным и затрудняющим совместную работу в рамках Арктического совета по развитию регионального сотрудничества в интересах всех жителей Арктики.

Сотрудничество предпринималось в интересах коренных народов Арктики. Оно было нацелено на обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона, адаптацию жизнедеятельности к изменению климата, реализацию программ по изучению и защите окружающей среды и на сохранение биоразнообразия.