Пенза, 4 марта, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В преддверии Международного женского дня в Пензе заработали цветочные ярмарки. Об этом сообщает городская администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM С 8 марта

Всего в областном центре откроют 12 ярмарочных точек по реализации цветов. Приобрести композиции можно с 4 по 9 марта. Продажа цветов также ведется на всех действующих рынках города, в торговых центрах и специализированных отделах.

Как сообщало ИА REGNUM, быстро меняющаяся обстановка не позволяет спрогнозировать, что будет со стоимостью цветов и состоянием рынка после 8 марта. Пока цветов к предстоящему празднику достаточно. Но уже появляются негативные новости от посредников. Одна из компаний отказалась везти цветы из Эквадора. Также Россия уже вряд ли сможет получить новые сорта растений от голландских поставщиков. И на привлекательность страны, как площадки для рынка флористики, может повлиять девальвация рубля.

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