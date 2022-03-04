Усть-Луга, Ленинградская область, 4 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. На Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге Ленинградской области строят еще один паром, который, как и «Маршал Рокоссовский», соединит этот регион с Калининградом. Об этом 4 марта сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 марта состоялась первая накатка вагонов на новый автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский», который был построен на судостроительном заводе в Шлиссельбурге. Вскоре судно выйдет на линию Усть-Луга — Балтийск.

«Для нас большая честь, что первый в России двухтопливный железнодорожный паром был построен по заказу «Росморпорта» на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге, и там же строится паром «Генерал Черняховский». Это доказательство того, что мы умеем строить современные морские суда и паромы. Эти паромы помогут связать Ленинградскую область, Россию и Калининград надежным сообщением», — сказал Александр Дрозденко.

Напомним, что по словам президент РФ Владимира Путина, который принимал участие в церемонии поднятия государственного флага на новом судне по видеосвязи, объём грузоперевозок на линии Усть-Луга — Балтийск вырастет более чем в полтора раза, до двух миллионов тонн ежегодно. Новый паром сможет выходить в море и в сложных погодных условиях, а зимой — без сопровождения ледокола. Наличие морского транспорта такого класса позволит гарантировать постоянную, надёжную связь западного форпоста России со всей страной.

Также глава государства подчеркнул, что необходимо реализовать проект по перевалке грузов из Белоруссии на территории Ленинградской области и поручил поддержать планы белорусских коллег и оказать им содействие.

Добавим, паром «Маршал Рокоссовский» назван в честь военачальника, дважды героя Советского Союза Константина Рокоссовского. Это первый в России двухтопливный паром с ледовым усилением «Агс4», предназначенный для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1520 миллиметров, а также автотрейлеров и легковых автомобилей. Использование на пароме экологически чистого топлива позволит — по сравнению с аналогичными судами на традиционном тяжёлом топливе — уменьшить выбросы углекислого газа на 20−30%, оксидов азота — более чем на 90%, оксидов серы и сажи — на 100%.