Москва, 4 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский покинул Украину, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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"Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше», — отметил Володин в телеграмм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин указывал на то, что Зеленский покинул Киев.