Белгород, , 16:17 — REGNUM В Белгородской области за истекшие сутки госпитализирован 151 новый пациент с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 862 человека, скончались от осложнений шесть жителей.

В больнице Mos.ru

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Всего в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 118 563 человек. Выздоровели 94 007 жителей, скончались от осложнений при коронавирусе 2 049 пациентов.

По данным регионального оперштаба, на 4 марта в стационарах находятся 1 754 человека, в том числе 47 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 20 753 жителя.

Полный курс иммунизации от COVID-19 прошли 987 722 белгородца, всего на вакцинацию подано 1 071 247 заявок.