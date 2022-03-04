Париж, 4 марта 2022, 16:07 — REGNUM Ассоциация мэров Франции объявила о сборе пожертвований для Украины, сообщает Le Parisien.
«Сбор пожертвований идет очень быстро, что позволило отправить первую колонну грузовиков с несколькими тоннами продуктов», — говорится в пресс-релизе ассоциации мэров.
Пожертвование доставят на границу между Польшей и Украиной.
Как сообщало ИА REGNUM, фондовая биржа Парижа потеряла 1,84% на фоне сложившейся ситуации вокруг Украины.
Читайте ранее в этом сюжете: Парижская фондовая биржа потеряла 1,84%