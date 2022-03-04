Париж, 4 марта, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Ассоциация мэров Франции объявила о сборе пожертвований для Украины, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Сбор пожертвований идет очень быстро, что позволило отправить первую колонну грузовиков с несколькими тоннами продуктов», — говорится в пресс-релизе ассоциации мэров.

Пожертвование доставят на границу между Польшей и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовая биржа Парижа потеряла 1,84% на фоне сложившейся ситуации вокруг Украины.