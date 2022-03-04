4 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Игорь Свирин, Василий Иванов, , 18:15 — REGNUM 1 декабря 2021 года на торжественной церемонии открытия арт-пространства Дом культуры «ГЭС-2» на Болотном острове мэр Сергей Собянин доложил присутствовавшим там президенту Владимиру Путину и инвестору Леониду Михельсону о том, что городские власти благоустроили остров и 90% набережных. Посетивший в первые весенние дни Болотную набережную фотокорреспондент ИА REGNUM обнаружил, что площадь перед главным входом в креативное пространство, видимо, попала в те 10%, до которых у коммунальных служб, что называется, руки еще не дошли.

Дом культуры «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Не успел растаять снег, как стали видны результаты проведенного на Болотном острове благоустройства. На всей площади перед домом культуры не оказалось ничего, кроме бетонной подосновы даже столь любимой городскими властями тротуарной плитки.

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Мы было подумали, что работы вскоре продолжатся, однако выяснилось, что проект успешно реализован. Для создания общественного пространства, которое станет одной из главных точек притяжения в столице, а также органическим продолжением «ГЭС-2», московские власти построили спуск к Москва-реке на набережной. А также реконструировали Патриарший мост, обустроив на нем амфитеатры, лестничные сходы и лифты для маломобильных граждан. Не забыли и про подмостовое пространство, создав там комфортную зону для отдыха и встреч.

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Примечательно, что многие проекты мэрии оставляют впечатление неустроенности, прямо говоря недоделанности. Забетонированная набережная и ее окрестности, которые уже начинают разрушаться, — это такая дань минимализму или попросту не успели к сроку?

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Возникают вопросы и к заявлению о 90-процентной готовности набережных. Градоначальник имел в виду набережные острова или всей Москвы? И точно не выдерживает никакой критики утверждение о благоустройстве всего острова. У любого, кто попадает на противоположную Берсеневскую набережную, появляется ощущение, что он присутствует в самом разгаре процесса — сейчас рабочие вернутся с обеда и загрохочут отбойными молотками.

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Набережная у «ГЭС-2» Василий Иванов © ИА REGNUM