Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 4 марта, по состоянию на 15:20 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent растут на 2%, до $112,7 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтепровод

«После стремительного роста последних дней нефтяные котировки несколько стабилизировались. Трейдеры осваивают новые доступные уровни и всё больше опасаются ужесточения монетарной политики ведущих регуляторов.

Также после стремительного взлета приостановили подъем цены на газ на спотовом рынке Европы, стабилизируясь в районе $2000 за тысячу кубометров.

Международное энергетическое агентство выступило с рядом предложений к Европе для снижения зависимости от российских нефти и газа.

Все эти решения требуют продолжительных усилий и серьезных расходов. Военная премия в ценах на нефть постепенно снижается, поскольку все понимают, что о войны между Россией и НАТО дело не дойдет, как и до полной блокады.

Однако соблазн попробовать новые уровни у трейдеров велик, и при любом обострении ситуации они попытаются реализовать прорыв выше $120», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent перешла к локальной коррекции в районе $110