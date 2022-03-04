Минск, , 16:01 — REGNUM Главным следственным управлением СК Белоруссии завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя белорусского города Полоцка, «который осенью 2021 добровольно стал участником экстремистского формирования, вступив в так называемый мобилизационный план «Перамога» («Победа»). Обвиняемый по двум статьям Уголовного кодекса до суда содержится под стражей.

Протесты в Белоруссии. Октябрь © ИА REGNUM

Следком Белоруссии выяснил, что «мужчина являлся активным подписчиков деструктивных ресурсов в мессенджере Телеграм, а также самостоятельно предпринимал попытки вовлечь в экстремистскую деятельность своих родственников и знакомых». Он «связывался с администраторами, предлагал свои услуги и выражал свою готовность к совершению преступлений и пособничеству «по сигналу».

«Кроме того, установлено, что житель Полоцка также возбуждал вражду по признакам национальной принадлежности, а именно: предлагал создавать формирования и применять насилие в отношении иностранных граждан. Данные призывы он размещал в деструктивном чате. Комментарии были доступны для неограниченного круга лиц и могли бы побудить группы граждан к таким действиям», — сказано в официальном сообщении.

Гражданину предъявлено обвинение по двум статьям УК республики: ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной вражды по признаку национальной принадлежности) и ч.3 ст.361−1 (участие в экстремистском формировании). Прокурор уже получил материалы уголовного дела для направления в суд.