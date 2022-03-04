4 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Сейчас застройщик чего-то боится и изо всех сил торопится. Он готов заплатить штраф за нарушение проекта демонтажных работ, лишь бы побыстрее избавиться от здания. Но он напрасно думает, что, расчистив площадку, сможет начать строительство. Новое строительство в охранной зоне разрешается только в режиме регенерации, то есть восстановления утраченных элементов историко-градостроительной или природной среды.

Наталья Самовер, , 22:05 — REGNUM В Москве продолжается снос исторического здания Института международного рабочего движения (ИМРД) АН СССР в Колпачном переулке, сохранения которого в течение двух лет добивались градозащитники и местные жители. Застройщик ООО «Управляющая компания Деловой мир» планирует построить на этом месте бизнес-центр, строительный объем которого превысит историческое здание более чем в два раза.

Снос Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котёночкин, Владимир Тарасов, Алексей Котёночкин.1969. СССР

Работы по сносу ведутся с грубейшими нарушениями проекта демонтажных работ. Разрушение здания производится с помощью тяжелой строительной техники — манипулятора с гидравлическими ножницами, хотя по проекту предусмотрена исключительно ручная разборка с дополнительными мерами, обеспечивающими безопасность людей и окружающих зданий. Поскольку в нескольких метрах находится памятник архитектуры регионального значения, проект проходил согласование в Департаменте культурного наследия Москвы, и сейчас мы сообщили в Департамент о том, что памятник под угрозой.

Ранее Департамент культурного наследия Москвы отклонил заявку на признание здания ИМРД объектом культурного наследия на основании его значительной историко-культурной ценности, а Бутырский суд отказался принять к рассмотрению иск автора заявки об обжаловании этого отказа. То, что Мосгорнаследие последовательно, раз за разом становится на сторону застройщиков, разрушающих наследие города, это не новость. Но позиция суда поразительна. Цитирую часть 6 статьи 16.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»: «Заявитель вправе обжаловать в судебном порядке отказ регионального органа охраны объектов культурного наследия во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия». В течение нескольких дней мы узнаем, на каком основании Бутырский суд лишил заявителя его законного права. Такое впечатление, что право в Москве просто перестало работать, хотя — я хочу обратить на это особое внимание — в стране нет чрезвычайного положения.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

Инициативная группа защитников Ивановской горки подчеркивает, что снос и запланированное новое строительство на данной территории противоречат режиму объединенной охранной зоны объектов культурного наследия, которым покрыта вся Ивановская горка и, в частности, квартал Хохловка, где располагается здание ИМРД.

Сейчас застройщик чего-то боится и изо всех сил торопится. Он готов заплатить штраф за нарушение проекта демонтажных работ, лишь бы побыстрее избавиться от здания. Но он напрасно думает, что, расчистив площадку, сможет начать строительство. Новое строительство в охранной зоне разрешается только в режиме регенерации, то есть восстановления утраченных элементов историко-градостроительной или природной среды.

Сейчас мы теряем подлинный элемент среды — историческое здание 1939 г. постройки. Это значит, что речь может идти либо о его восстановлении в прежних габаритах, либо о регенерации того, что было на этом месте до его сооружения. А был тут сад исторической усадьбы Петра Юргенсона, основные постройки которой находятся в этом же квартале. Описание этого сада можно найти, например, в «Тихом Доне» Шолохова. Уничтожая здание ИМРД, застройщик вступает на дорогу, которая приведет его к созданию городского сквера.

Напомню, что именно так развивались события в нескольких кварталах от Хохловки, где после сноса примерно такого же здания вместо запланированного застройщиком бизнес-центра появилась Хитровская площадь. Мы, со своей стороны, применим все законные способы для того, чтобы этого добиться.