Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект об увеличении необлагаемого НДФЛ размера дохода физических лиц внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

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Предлагается увеличить размер дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению с 4 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

Сейчас не подлежат налогообложению доходы физических лиц, не превышающие 4 тыс. рублей, полученные по ряду оснований. Среди таких оснований — суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту; суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов; стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей, и ряд других.

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