Москва, 4 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. На уходящей неделе внимание всех жителей России было поглощено серьезными политическими и экономическими новостями. Чтобы сбавить накал тревожных сообщений, Telegram-каналы не забывали рассказывать своим читателям курьезные и занимательные истории. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Наталия Николаева ИА REGNUM Голубь

Центральный федеральный округ

В Рязани торжественно открыли памятник Оптимисту. Он получился странным, и у многих горожан возникли сомнения в его безопасности. Тяжелую конструкцию из металлических труб удерживают только две тонкие шпильки с гайками. Причем рядом с памятником находится детская площадка. «Видимо, автор проекта действительно оптимист — надо очень сильно верить в светлое будущее, чтобы создать ЭТО», — удивляется «Греководник».

В Брянске пострадало граффити с портретом музыканта Егора Летова. Вначале в произошедшем обвинили вандалов, но все оказалось прозаичнее. Граффити погибло от того, что было нанесено на стену без грунтовки. Весеннее потепление погубило изображение. «Окружающий мир победил, брянский климат оказался сильней», — считает «Брянск&Бежица».

Калуга решила побороться за звание «лучшего города России» — самого узнаваемого и привлекательного. Пока она на 51-м месте, а первые три места заняли Владивосток, Севастополь и Нальчик. «Калужский мечтатель» поинтересовался, как город представил себя на сайте конкурса. Оказалось, не очень. Среди достопримечательностей в первую очередь перечислены церкви, скучно описаны театры, нет ни слова о новых арт-пространствах. По мнению канала, такая старомодная, устаревшая презентация давно не соответствует действительности.

Пока в большой политике бурлят большие страсти, на местах решают более прозаичные, но не менее важные вопросы. В Островском районе Костромской области некоторые социальные учреждений решили отапливать не дровами, а опилками. Решение непростое. Потребуется модернизация нескольких котельных, на что выделено из бюджета 3 миллиона рублей. «Родина Снегурочки» пишет, что новые котлы установят в школах, детских садах и других социальных учреждениях.

Кстати про школы. В Рязани церковь помогла школьникам получить новое здание. Дело в том, что сейчас одна из городских школ занимает дореволюционное здание, которое относилось к церкви. Сейчас церковь запросила его обратно, а для школьников решено выстроить новое здание. Переезд случится через семь лет, знает «Рязанская сплетница».

»Старый Оскол №1» рассказывает очередной случай из рубрики «самые загадочные преступления». 25-летний, ранее судимый житель Старого Оскола воспользовался ремонтом лифта и украл привод для дверей лифта — прибор, который работает на открытие и закрытие дверей. Ущерб оценивается в 12 тысяч рублей. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Северо-Западный федеральный округ

Как известно, весной обостряются психические заболевания. Вероятно, ими был вызван загадочный инцидент, случившийся в Петербурге. «Страновед» передает, что в одной из булочных города мужчина стал размахивать пистолетом и требовать пропустить его без очереди. Очередь не испугалась, мужчину не пропустили.

Смольный перенес сроки проверки городских сирен. «Ночной губернатор» пишет: «Правильное решение: в текущих обстоятельствах сирены в городе были бы совершенно ни к чему. Могут же думать о последствиях, когда хотят». Надо заметить, что такие решения приняты и во многих других городах.

Amber Mash узнал печальную историю о заключенном, который отбывает срок в калининградской колонии строгого режима. Из-за того, что он однажды плохо застелил кровать, его не выпустили досрочно. Кровать не по образцу он застелил два года назад. В ситуации теперь будет разбираться суд.

Приволжский федеральный округ

Необычные рейтинги пополнились рейтингом регионов с заброшенными храмами. «MDK Нижний Новгород» сообщает, что в верхние строчки попала Нижегородская, она заняла второе место. Заброшенных храмов здесь насчитали около трехсот. Первое место — у Тверской области.

Пермские театры решили снизить цены на билеты. Один из театров установил цену в 300 рублей на все спектакли. Другой объявил о продажах с 50-процентной скидкой. «Думаю, стоит и нам в сложной ситуации поддержать театры и сходить на замечательные пермские постановки. К тому же и эпидемиологические ограничения на посещения общественных мест сняты», — считает «Пермский глобус».

»Злой самаритянин» узнал, что жители Самары выступили против 85-метровых небоскребов, которые могли появиться на улице Советской армии. Компания, которая хотела их построить, забыла предусмотреть места для парковки. Горожане не растерялись и сообщили о своем недовольстве в администрацию Самары, аргументируя, что их не устраивает отсутствие парковочных мест и высота домов. Проект отклонили.

Южный федеральный округ

В Сочи предлагают в аренду квартиры в расселенном аварийном доме, который пострадал от оползня. Снять двушку можно за 15 тысяч рублей в месяц. В здании, впрочем, находиться смертельно опасно, оно разрушается буквально на глазах. «Естественно, предприимчивые агенты об этом не говорят. Зато упоительно описывают виды из окна, район и прочие прелести Сочи», — предупреждает «Кубанская телега».

Комическое «ограбление» Сбербанка случилось Новочеркасске. Один из «грабителей» зашел в банк, наставил автомат на одного из менеджеров и потребовал денег. Ему отказали. «Грабитель-неудачник в растерянности постоял еще несколько секунд в зале для клиентов, а затем понуро вышел на улицу. Там его ждали еще трое друзей, вместе с которыми он ушел», — знает «Ростов главный». Все четверо задержаны. Автомат оказался муляжом.

Северо-Кавказский федеральный округ

Другой кандидат в преступники века — житель Владикавказа. Mash Gor пишет, что пьяный мужчина угнал велосипед, а когда катался, заметил мерседес с открытой дверью, угнал и его. Потом он угнал еще и «девятку». В конце концов был задержан на посту ГИБДД.

Уральский федеральный округ

«Лампа» узнала, что в Екатеринбурге гражданин ухитрился накопить рекордный долг за ЖКХ — 800 тысяч рублей. Причем деньги и возможность платить у него были. Квартир у мужчины насчитывалось пять штук. В ситуацию вмешались приставы, мужчина оперативно погасил долг.

Сибирский федеральный округ

В Красноярске на мосту запутался в проводах голубь. Жители вызвали спасателей, которым пришлось подняться по лестнице к опоре и перерезать провода, чтобы голубь смог улететь. В сети вскоре появилась грамота с благодарностью. Кто ее выдал, непонятно, передает «Проспект мира». Грамота гласит: «Награждается Кобец Александр Васильевич, директор КГКУ «Спасатель» за доброту, отзывчивость и высокий профессионализм, проявленные при спасении голубя Гриши. Благодарные горожане и птицы Красноярска».

Дальневосточный федеральный округ

В Якутии научились выращивать тюльпаны! ЯкутияDaily пишет, что тюльпаны к 8 марта вырастили школьники в Нюрбинском улусе. Букеты красивых цветов были распроданы в считанные часы.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 11 марта.