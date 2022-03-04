Ереван, 4 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Самолет российской авиакомпании S7, прибывший в Ереван не арестован, но не может вылететь, так как «возникли проблемы между авиакомпанией и авиационными властями той страны, в которой зарегистрировано воздушное судно». Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) Армении.

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании S7

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По данным ведомства, данный борт 3 марта вылетел в Ереван и за несколько часов до его прибытия стало известно о проблемах с его документацией. Самолёт сначала приземлился в аэропорту Минеральных Вод, но потом долетел до Еревана.

«Самолёт не арестован, временно приостановлено разрешение на его полëты», — говорится в сообщении КГА.

Сообщается, что авиакомпании сообщили о возникших проблемах. Эксплуатацию воздушного судна возобновят после того, как проблему с документацией устранят.

Стоит отметить, ранее об «аресте» самолета авиакомпании «Сибирь» в Ереване сообщили в одном из телеграм-каналов. По предварительным данным проблемы у компании вызваны тем, что японская финансовая группа Sumitomo Mitsui, которая выдала лайнер в лизинг, отозвала разрешение на использование самолёта в связи с волной антироссийских санкций.