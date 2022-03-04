Москва, 4 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Онлайн-площадка для размещения и поиска аренды жилья Airbnb заявила о том, что перестанет работать на территории России и Белоруссии. Эта информация содержится в письмах, которые сервис отправил своим пользователям 4 марта.

Скриншот письма от сервиса Airbnb, полученное корреспондентом ИА REGNUM Письмо от Airbnb

Исходя из письма, решение площадки является временным: «…мы прекращаем поддерживать возможность для жителей России и Белоруссии заказывать и получать новые бронирования до последующего уведомления». «Мы сообщим дополнительные подробности о том как это отразится на существующих бронированиях в ближайшее время», — добавили в обращении.

Ранее американская компания Intel приостановила поставки продукции в Россию и Белоруссию. Причиной стала военная спецоперация на территории Украины.