Москва, , 15:56 — REGNUM Как известно, цены имеют тенденцию преимущественно расти, в том числе и на автомобили. Ослабление рубля и риск остановки поставок — хороший повод для того, чтобы поднять цены. Но подобные ситуации случались уже не раз, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Автомобили RoDobby

«Потом ситуация успокаивалась, рубль вновь укреплялся довольно длительное время, поставки возобновлялись.

Только вот ценники переписывать вниз никто не спешил. Покупатели привыкали к новым ценам.

Но затем, ближе к концу года, чтобы ударно нарастить продажи, дилеры начинали предлагать скидки и разные дополнительные бонусы — в частности, бесплатно предлагать те опции, за которые надо было доплачивать, улучшать условия трэйд-ин.

В любом случае, сейчас не та ситуация, чтобы бежать покупать машину. Машина не предмет первой необходимости, а пока текущая ситуация политического кризиса не разрешится, продавцы будут задирать цены.

А уж тем более не стоит при текущих ставках покупать в кредит. Неизвестно, чем и как этот кризис завершится, вполне возможно, что деньги гражданам потребуются для гораздо более важных покупок», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобили на рынке РФ стали золотыми. Обвал рубля и прекращение поставок вынудили дилеров экстренно переписать ценники. За бюджетные модели просят почти по 2 млн рублей и выше.

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