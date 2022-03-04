Брянск, 4 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Виновным в разбое признан 21-летний житель Брянска, который напал на пенсионерку, представившись сотрудником газовой службы, сообщили ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

В январе 2021 года молодой человек проник в квартиру 85-летней женщины под предлогом проверки газовой колонки. Он несколько раз ударил её молотком по голове, похитил кошелёк пенсионерки, в котором находилось 18 тысяч рублей, и скрылся.

За разбойное нападение суд приговорил злоумышленника к восьми годами лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.