Прага, , 15:50 — REGNUM В связи с наплывом беженцев с Украины, с пятницы 4 марта в Чехии вводится режим чрезвычайного положения. Режим подразумевает наделение региональных органов власти дополнительными полномочиями для того, чтобы они могли более эффективно справляться с миграционной волной на местах.

Флаг Чехии

Как пояснил премьер-министр Чехии Пётр Фиала, режим чрезвычайного положения необходим для того, чтобы иметь возможность быстрее принимать регулирующие меры, позволяющие справляться с потоком беженцев. Как пообещал глава правительства, особый режим никак не отразится на жизни чешских граждан.

«Хочу успокоить и заверить всех граждан, что им нечего бояться. Данная мера их никак не коснется. Чрезвычайное положение вводится только для того, чтобы мы могли оперативнее помогать прибывающим из Украины людям», — заявил глава чешского МВД Вит Ракушан, передаёт чешское издание vinegret.cz.

По словам министра внутренних дел, граждане Чехии не должны почувствовать никаких изменений — не будут ограничены ни свобода передвижений, ни работа магазинов, ни другие сферы повседневной жизни.

По данным МВД Чехии, в последние дни в страну прибывают около 5000 граждан Украины в день. По состоянию на 3 марта, регистрацию в Полиции по делам иностранцев прошли 24 708 украинских беженцев. Ведомством за эти дни выдано украинским гражданам 13 614 долгосрочных виз специального типа.