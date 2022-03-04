Милан, Италия, , 15:50 — REGNUM Единственным клубом, который официально вышел из проекта европейской футбольной Суперлиги, является миланский «Интер». Об этом 4 марта сообщает AS.

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По информации издания, «Интер» при вступлении в Суперлигу прописал для себя особые условия выхода из этого проекта, поскольку испытывал финансовые трудности и был на грани продажи.

Отмечается, что остальные 11 клубов не предусмотрели подобной опции и до сих пор остаются в проекте, несмотря на публичное объявление о выходе из него.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских топ-клубов пытались создать Суперлигу, отдельный турнир, не зависящий от УЕФА. В их число, помимо «Интера», вошли «Ювентус», «Милан», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Однако из-за негативной реакции УЕФА, болельщиков и властей ряда стран девять команд сразу объявили о выходе из проекта.

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