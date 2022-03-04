Москва, , 16:04 — REGNUM Заявление западных стран, входящих в Арктический совет, о приостановке участия в организации политизировано и нерационально, оно помешает находить решения актуальных политических проблем. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 4 марта на сайте ведомства.

Флаги государств-участников Арктического совета arctic_council

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С совместным заявлением 3 марта выступили Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. Власти этих стран заявили, что в связи с ситуацией на Украине не будут направлять делегатов на мероприятия Совета. Участие этих стран в работе организации временно приостановлено.

Захарова подчеркнула, что такое политизированное и явно нерациональное заявление затрудняет совместную работу, направленную на развитие регионального сотрудничества в интересах всех жителей Арктики. Прежде это направление никогда не становилось заложником геополитической конъюнктуры

«Получается, что стремление ряда стран «наказать» Россию обернется серьезными издержками для совместного поиска оптимальных решений актуальных арктических проблем», — подчеркнула представитель МИД.

Она выразила надежду, что партнёры вернутся к конструктивному взаимодействию в рамках Совета. Россия, которая председательствует в Арктическом совете до 2023 года, продолжит намеченную работу.

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