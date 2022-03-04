Подгорица, 4 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Черногории объявило дипломата посольства Российской Федерации, аккредитованного в Черногории, персоной нон грата, говорится в сообщении МИД.

Черногория

Как говорится в сообщении, формальная нота об этом решении, в которой указывается крайний срок в 72 часа для того, чтобы покинуть территорию нашей страны, сегодня, 4 марта, была вручена российскому послу.

«Причиной принятия такого решения является оценка соответствующими органами безопасности Черногории действий российского дипломата, противоречащих Венской конвенции о дипломатических отношениях», — говорится в сообщении.