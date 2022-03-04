Москва, , 15:49 — REGNUM Западные страны до сих пор адекватно не отреагировали на ситуацию на Украине. Об этом 4 марта на заседании штаба сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Запад

«К сожалению, адекватной оценки происходящему ни коллективный Запад, ни Организация Объединённых Наций, ни ОБСЕ и другие международные организации — до настоящего времени так и не дали», — подчеркнул Мизинцев.

Он добавил, что до настоящего времени ни мировое сообщество, ни «те, кто довёл Украину до такого состояния» не дали никаких ответов на вопросы о том, «как долго миллионы мирных жителей Украины и тысячи иностранных граждан будут находиться в условиях страха и унижения», сколько из них должны умереть от рук нацистов прежде, чем цивилизованный мир откроет на все это глаза.

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«При этом десятки тысяч людей, в том числе иностранцы, превращены в заложников и по сути являются «живым щитом», прикрывая чудовищные действия украинских бандитов и террористов», — добавил начальник управления обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, только одних иностранцев, насильно удерживаемых в качестве заложников в различных населённых пунктах Украины, на сегодняшний день насчитывается свыше 7,5 тысячи человек.

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