Семилуки, Воронежская область, , 15:48 — REGNUM В Воронежской области в суд направлено уголовное дело о попытке убийства посредством наезда автомобилем, сообщил 4 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

40-летний житель Семилукского района обвиняется по статье о покушении на убийство. Конфликт между обвиняемым и его знакомым произошёл из-за раздела принадлежащих им на праве общедолевой собственности земельного участка и жилого дома в селе Вознесенка Семилукского района. По версии следствия, в мае 2021 года обвиняемый, приехав на территорию земельного участка на личном автомобиле Mitsubishi L 200, увидел там второго собственника участка. Между ними произошла ссора, после чего обвиняемый разогнался на автомобиле, сбил оппонента и переехал его колёсами.

Следствие считает, что сделано это было намеренно, с умыслом на причинение смерти. С места происшествия мужчина скрылся. Пострадавшего спасли медиков, которых вызвали на место очевидцы.

В настоящее время уголовное дело передано в Семилукский районный суд для рассмотрения по существу.