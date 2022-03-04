Москва, , 15:47 — REGNUM Германия уже не раз делала подобные заявления, тем временем закупки газа у России только нарастали, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Но даже если считать, что вот сейчас чаша немецкого терпения переполнилась, сделать это не так просто. СПГ внезапно больше не станет, за него придется конкурировать с Азией.

Но даже тогда для его приема потребуются дополнительные мощности, терминалы. За один день их не построить.

Аналогично и с возобновляемой энергетикой — чтобы заместить мощности, которые работают на газе и мазуте, потребуется построить ветряных и солнечных электростанций больше, чем их построено за последние 50 лет. Это недешево и не быстро.

Даже возвращение к атомной энергетике потребует значительных вложений и времени. Можно, конечно, напрямую покупать у России электроэнергию, но вряд ли это можно расценивать, как наказание.

Да и для таких покупок России придется вложиться в энергетику. Так что пока слова Шольца — лишь игра на публику», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия уже начала закупать газ в обход России, но при сохранении поставок российского газа, угля и нефти, заявил канцлер Олаф Шольц.

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