Уфа, , 15:52 — REGNUM Экс-бухгалтера ГУП «Башавтотранс» признали виновной в хищении свыше 16,9 млн рублей в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мошенничество 50.мвд.рф

Сообщается, что фигурантка уголовного дела работала бухгалтером ГУП «Башавтотранс».

В суде было установлено, что с сентября 2013 года по сентябрь 2020 года обвиняемая вносила в списки перечисляемой в банк зарплаты недостоверную информацию с несоответствующими действительности начислениями в виде повторных расчетов с уволенными сотрудниками и завышения заработной платы действующим работникам.

Отмечается, что после согласования руководством документов она меняла в реестре реквизиты получателей платежей на данные личных счетов и счетов своих знакомых.

В итоге подсудимая необоснованно получила свыше 16,9 млн рублей, которые потратила на свои нужды.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину обвиняемая признала и возместила свыше трех млн рублей причиненного ущерба.

Кировский районный суд г. Уфы признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры не согласились с таким мягким наказанием и намерены обжаловать приговор в апелляционном порядке.