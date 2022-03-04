4 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс (НАТО) не является участником конфликта на Украине и НАТО не стремится к конфликту с Россией.

Оксана Переможенко, , 16:25 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) не является участником конфликта на Украине, НАТО не стремится к конфликту с Россией. Об этом 4 марта заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, предоставляют поддержку Украине, но в то же время НАТО не является стороной конфликта. НАТО — это оборонительный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией», — сказал он, добавив, что альянс усилит свое присутствие на восточном фланге.

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Заявление генерального секретаря НАТО обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина», а также на странице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения с недоверием отнеслись к словам генерального секретаря НАТО, добавив также, что ряд стран НАТО собрались отправлять наемников на Украину. В целом заявление Столтенберга никого не удивило ввиду того, что в альянсе об этом неоднократно заявляли.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не является участником конфликта на территории Украины и не ищет войны с Россией. Йенс, да все уже поняли. Ну вы держитесь здесь! Членство в НАТО уже как-нибудь в другой раз обсудим. Если обсудим», — с сарказмом написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Йенс Столтенберг в Киеве President.gov.ua

«Подставили и кинули!!! Наш наркоман (речь о Владимире Зеленском — О. П.) в… [шоке]», — отреагировал Руслан.

«То есть бороться с Россией они хотят, но только до последнего украинца», — в свою очередь отметил Григорий Д.

«Мавр сделал своё дело. Мавр может уходить. Его (Столтенберга. — О. П.) в банке ждут…[зачем] ему уже какое-то НАТО, какая-то Украина?..» — задался вопросом Виктор.

«Мы не воюем, мы не хотим воевать, сказал этот пан, но воюем руками рядовых украинцев (ВСУ. — О. П.) и наёмников», — с сарказмом добавила Людмила Б.

«Вроде как из-за этого наращивания всё и началось…» — отметил Борис У.

«Мы не участники, но участвовать будем. Всё как обычно», — написал Артем К.

«Что и следовало доказать. Вместо того, чтобы сидеть на телефонах и вести переговоры о перемирии, они поставляют оружие и стягивают войска», — отреагировал Виталий В.

Военная техника НАТО в Молдавии Nato.int

«Но оружие подкидывает…» — добавил Ваня Т.

«Перевод: душой я с вами, в Киеве, Харькове, Мариуполе, а телом, к сожалению, в уютном ресторанчике в Брюсселе. Всего вам доброго, хорошего настроения. И помните — весь мир с вами», — не без сарказма прокомментировала Наталья И.

«Так они под предлогом добровольцев свои войска по-тихому вводят на Украину», — пишет Сергей Ю.

«Мы не участники, но поучаствуем», — с сарказмом подытожил Евгений К.

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