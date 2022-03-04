Москва, 4 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Facebook — это стратегическое оружие США. Об этом 4 марта заявил член СПЧ, эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в эфире Первого канала.

Yustas Игорь Станиславович Ашманов

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

По словам эксперта, в случае с Facebook важно понимать, что это американская платформа и потому российское законодательство для нее вообще не важно, и никогда не было важно.

Также он рассказал, что в США существуют законы, которые заставляют соцсети работать на государство и привел в качестве примера так называемый акт о свободе 2015 года, согласно которому, и Facebook, и Google, и любые американские цифровые платформы обязаны в потоковом режиме всегда передавать данные в АНБ (Агентство национальной безопасности США) для анализа.

«Поэтому это просто стратегическое оружие США, и в нем работают люди, которые реально считают, что США должны управлять миром и так далее. Там никаких внутренних противоречий у них нет. Это по сути армейские структуры, это надо понимать, хотя выглядят они как коммерческие компании», — сказал Ашманов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее блокировку социальной сети Facebook, принадлежащей Meta Platforms, Inc., начали провайдеры в России после заявления Роскомнадзора о принятии мер частичного ограничения доступа в виде замедления трафика в связи с распространением соцсетью запрещённого контента.