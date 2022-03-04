Москва, 4 марта 2022, 15:42 — REGNUM Как известно, столкнувшись с неприятными событиями, человеческая психика проходит через стандартные фазы: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. После заявления Нуланд наблюдается переход западных политиков к третьей фазе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.
Как сообщало ИА REGNUM, Запад якобы готов отменить санкции против России, если Москва остановит проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.
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