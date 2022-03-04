Москва, 4 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Как известно, столкнувшись с неприятными событиями, человеческая психика проходит через стандартные фазы: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. После заявления Нуланд наблюдается переход западных политиков к третьей фазе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Но с учетом того, что ни на какие уступки в отношении России Запад идти не готов, вряд ли кризис может разрешиться на текущем уровне.

Видимо, США будут надеяться, что время играет на них, что санкции вот-вот сделают положение России неприемлемым, что президент Владимир Путин сдастся или его сместят.

В этой фазе, вероятно, в качестве предмета торга будут фигурировать еще какие-то суперадские санкции, но когда и это не поможет, Запад перейдет к депрессии.

Видимо, на этом этапе будет полный разрыв дипломатических отношений. Но до фазы «принятия» ещё очень и очень далеко.

Даже чисто технически она не может быть реализована до того момента, как Белый Дом возглавит кто-то другой», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад якобы готов отменить санкции против России, если Москва остановит проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.

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