Москва, , 15:39 — REGNUM Рост спроса в России на загородную недвижимость и земельные участки поддерживается желанием жителей РФ спасти свои сбережения на фоне скачка инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Дача Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Спрос сейчас поддерживается желанием сохранить средства на фоне скачка инфляционных ожиданий и понимания роста ключевой ставки Банка России до 20%, — сказала экономист. — Влияние пандемии и возможности работать на удалёнке напрямую уже сказывается мало, но новый мотив наслоился на предыдущие тенденции на рынке загородной недвижимости, и сейчас может реализоваться отложенный с осени спрос. Поэтому рост цен в ближайшее время на 10−30% вполне понятен, а после многое будет связано с уровнем инфляции и доходов потенциальных покупателей».

Как пояснила Грызенкова, как средство сбережения загородная недвижимость хороша в перспективных и обжитых местах, престижных стародачных поселках и новых регулярных поселках, где есть коммуникации, социальная инфраструктура и хорошая транспортная доступность.

«Покупка же первого попавшегося участка может стать убыточной», — добавила Грызенкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт рассказала, с какими существенными рисками связано приобретение загородной недвижимости.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснила, продолжит ли в РФ расти спрос на загородное жилье