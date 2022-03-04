Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял прибывшего с визитом в Нур-Султан вице-президента Турции Фуата Октая. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба казахстанского президента.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным пресс-службы, Токаев сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил его в гости. Казахстанский лидер сообщил Октаю, что принимает это приглашение.

«Глава государства констатировал высокий уровень двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах и заявил о необходимости их дальнейшей активизации», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Октай также передал Токаеву поздравления по случаю 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией. Токаев в свою очередь выразил признательность Эрдогану, что тот посетил Нур-Султан и принял участие в форуме Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.