Москва, 4 марта 2022, 15:39 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского сенатора-республиканца Линдси Грэма про главу государства Владимира Путина.
Он добавил, что «в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума и здравие, многие едут рассудком».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня (с намеком на президента России Владимира Путина)», окажет стране и миру большую услугу».
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