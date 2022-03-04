Москва, , 15:39 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского сенатора-республиканца Линдси Грэма про главу государства Владимира Путина.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К сожалению, действительно, в такой крайне напряжённой атмосфере, тем более в таких странах, как США, происходит такое истеричное нагнетание русофобского припадка», — заявил Песков.

Он добавил, что «в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума и здравие, многие едут рассудком».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня (с намеком на президента России Владимира Путина)», окажет стране и миру большую услугу».

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