Москва, 4 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Совфед одобрил масштабный закон, направленный на защиту граждан России и экономики в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

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Совфед готов продолжать работу над новыми мерами поддержки.

«Мы принимаем первый пакет законов, их будет еще больше, мы будем над ними работать», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она предложила сенаторам поработать с регионами, чтобы было учтено максимальное число пожеланий.

Поправки содержат положения, связанные с особенностями регулирования вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не производящимися в России.

Определяются механизмы поддержки экономики, в том числе упрощающие установленные разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Предполагаются также налоговые каникулы, кредитные каникулы, планируется индексация пенсий, а также социальные дополнительные выплаты.