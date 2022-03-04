Москва, , 15:37 — REGNUM Совфед одобрил закон о кредитных каникулах до 30 сентября 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

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В связи с недружественными действиями иностранных государств предусматриваются кредитные каникулы до 30 сентября 2022 г с возможностью продления срока.

Обращение заемщика с требованием, совершенное до 30 сентября 2020 года, не лишает заемщика права на обращение с аналогичным требованием в период с 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года.

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