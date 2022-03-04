Чебоксары, 4 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Чебоксарах поддержали военную спецоперацию России на Украине, представив свою версию буквы Z. Данный знак появился на зданиях дома правительства Чувашии, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Cap.ru Новое здание дома правительства Чувашии: «иллюминация» в виде буквы Z. Акция в поддержку российской спецоперации на Украине

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Акция в поддержку специальной операции состоялась в Чебоксарах. «Участниками» стали два здания органов республиканской власти Чувашии: свет зажгли в кабинетах чиновников в виде буквы Z.

Напомним, что в регионах России проводят флешмобы в поддержку спецоперации в защиту Донбасса, Число участников таких акций растёт ежедневно. Кроме того, многие жители размещают наклейки со знаком Z на своих машинах.

Отметим, что буква Z на российской военной технике, находящейся на спецоперации на Украине, означает «За победу».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по оказанию помощи Донбассу, население которого восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Президент Владимир Путин пояснил, что спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, подчеркнув при этом, что Россия не намерена оккупировать украинские территории.